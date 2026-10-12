Ο καιρός την Τρίτη 13/10/2026

Η πρωινή θερμοκρασία σήμερα έφτασε τους 26 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι βροχές επεκτείνονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, οι άνεμοι ενισχύονται και η θερμοκρασία σημειώνει πτώση.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς και άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται τοπικές βροχές και κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα στα ανατολικά.

Στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στο Ιόνιο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις Σποράδες και στην Εύβοια τα φαινόμενα θα είναι έντονα. Ο υδράργυρος έως 22 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς και οι άνεμοι Ν/Δ μέχρι 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι Ν/Α έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό Β/Δ μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.

Την Τετάρτη, οι βροχές θα συνεχιστούν κυρίως στα κεντρικά και νότια, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα αγγίξουν τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φαίνεται ότι θα επηρεάσει τη χώρα μας φέρνοντας και πάλι βροχές.