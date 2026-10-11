Ο καιρός τη Δευτέρα 12/10/2026

Ο υδράργυρος σήμερα το πρωί έφτασε τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, οι βροχές σταδιακά περιορίζονται στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς και οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο περιμένουμε νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Οι άνεμοι Δ Β/Δ μέχρι 5 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες προβλέπονται νεφώσεις και πιθανές βροχές ενώ στα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς και οι άνεμοι Ν/Δ έως 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο καθώς και στις νότιες περιοχές του νησιού, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό Β/Δ μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.

Την Τρίτη οι βροχές θα είναι περισσότερες επηρεάζοντας το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Τις επόμενες ημέρες οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο Αιγαίο ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές αυξομειώσεις.