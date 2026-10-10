Ο καιρός την Κυριακή 11/10/2026

Η πρωινή θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι βροχές επεκτείνονται σε μεγαλύτερο μέρος της χώρας και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς και οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς ενώ οι νοτιάδες θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι Ν τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και το θερμόμετρο έως 27 βαθμούς.

Στο Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια περιμένουμε τοπικές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς.

Στην Αττική οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και το θερμόμετρο από 15 έως 23 βαθμούς.

Τη Δευτέρα οι βροχές θα επηρεάσουν και τα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι Δ Β/Δ θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες, οι βροχές θα συνεχιστούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.