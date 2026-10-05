Ο καιρός την Τρίτη 6/10/2026

Αρνητικές θερμοκρασίες κατέγραψαν νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα σε ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με αρκετό ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας ξεκινά η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα αίθριο καιρό περιμένουμε στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο τη Στερεά και στο ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Παράλληλα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και τοπική συννεφιά στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια .Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς.

Tην Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη την επικράτεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τη συνέχεια, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία ενώ δεν θα λείψουν λίγες βροχές στα δυτικά κυρίως.