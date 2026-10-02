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07:20
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Κεντρικό Δελτίο 02/10/2026
Περιγραφή δελτίου
Νέες πλημμύρες στην Κρήτη
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Ο καιρός το Σάββατο 3/10/2026
Μεσημεριανό δελτίο 2/10/2026
Ο καιρός την Παρασκευή 2/10/2026
Κεντρικό Δελτίο 01/10/2026
Μεσημεριανό δελτίο 1/10/2026
Κεντρικό Δελτίο 30/09/2026
Ο καιρός την Πέμπτη 1/10/2026
Μεσημεριανό δελτίο 30/9/2026
Κεντρικό Δελτίο 29/09/2026
Ο καιρός την Τετάρτη 30/09/2026
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