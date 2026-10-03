Ο καιρός την Κυριακή 4/10/2026

Ποσότητα νερού μηνών έπεσε το τελευταίο 48ώρο στην Κρήτη.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού σταδιακά βελτιώνεται μετά από αρκετές καταστροφές.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα λίγες βροχές περιμένουμε στην Εύβοια και σταδιακή βελτίωση. Ο υδράργυρος έως 26 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Τουναντίον βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπονται λίγες βροχές στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα ξεκινάμε με αρκετό ήλιο και θα ανέβει και η θερμοκρασία.