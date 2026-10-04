Ο καιρός την Δευτέρα 5/10/2026

Μεγάλά ύψη βροχής καταγράφηκαν και σήμερα το πρωί στην Κρήτη.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού , περιορίζονται οι βροχές και ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα αίθριο καιρό περιμένουμε στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο , το ανατολικό Αιγαίο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 26 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Αντίθετα τοπικές νεφώσεις προβλέπονται στις Κυκλάδες και τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται λίγες βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.

Tην Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια περιμένουμε αρκετό ήλιο και θα ανέβει η θερμοκρασία.