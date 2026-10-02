Ο καιρός το Σάββατο 3/10/2026

Έφτασαν τα 130 km/h σήμερα το πρωί οι ριπές των ανέμων στα ανατολικά.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με θυελλώδεις βοριάδες και επίμονες βροχές στα ανατολικά και νότια και κυρίως στην Κρήτη θα κλείσει η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε στη ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και την Εύβοια . Ο υδράργυρος έως 26 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ.

Ομοίως βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε άστατο καιρό με τοπικές βροχές. Βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς.

Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Tην Κυριακή προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή εξασθένηση.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια , πέφτουν οι άνεμοι , ανεβαίνει η θερμοκρασία και περιορίζονται οι βροχές.