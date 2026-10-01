Ο καιρός την Παρασκευή 2/10/2026

Τα 100 km/h έφτασαν σημερα το πρωί οι ριπές των βοριάδων στα ανατολικά.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, διατηρούνται οι θυελλώδεις βοριάδες και οι βροχές στα ανατολικά και νότια .

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα καταιγίδες περιμένουμε στην Εύβοια, και βροχές στην ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 26 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ.

Ομοίως βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται επίμονες βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε μουντό καιρό με τοπικές βροχές . Βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς.

Τουναντίον στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς.

To Σάββατο αναμένονται πάλι βροχές στα ανατολικά και νότια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος τις επόμενες ημέρες πέφτουν οι άνεμοι , περιορίζονται οι βροχές και ανεβαίνει η θερμοκρασία