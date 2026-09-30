Ο καιρός την Πέμπτη 1/10/2026

Μονοψήφιες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί, , στα ορεινά της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού διατηρούνται οι θυελλώδεις βοριάδες και η ψύχρα στα ανατολικά.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπικές βροχές περιμένουμε, στην Εύβοια, τις Σποράδες στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 26 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ.

Ομοίως λίγες βροχές αναμένονται στις Κυκλάδες και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική κατά διαστήματα θα βρέχει ασθενώς. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγη συννεφιά. Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς.

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια η εβδομάδα θα κλείσει με βοριάδες , ψύχρα και λίγες βροχές.