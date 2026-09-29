Ο καιρός την Τετάρτη 30/09/2026

Μονοψήφιες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,με θυελλώδεις βοριάδες, βροχές και κρύο, μόνο στα ανατολικά, θα μας αποχαιρετήσει ο Σεπτέμβρης.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές και γρήγορη βελτίωση προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Ομοίως τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε στην Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ.

Παράλληλα βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και συννεφιά στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι. Βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται βροχές. Ασθενείς οι ανεμοι μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 14 έως 24βαθμούς.

Tην Πέμπτη προβλέπονται τοπικές βροχές στα ανατολικά νότια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, θα διατηρηθούν οι θυελλώδεις βοριάδες και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.