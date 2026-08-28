Ο καιρός το Σάββατο 29/8/2026

Ο υδράργυρος έφτασε σήμερα το πρωί τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι ισχυροί βοριάδες επιμένουν, η θερμοκρασία να σημειώνει πτώση ενώ τοπικά φαινόμενα αστάθειας εκδηλώνονται κυρίως στα ορεινά.

Αναλυτικότερα, για αύριο Σάββατο, στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Στον Θεσσαλικό κάμπο προβλέπεται συννεφιά.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές νεφώσεις και βροχές στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 36 βαθμούς και οι βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι Β/Δ θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ και το θερμόμετρο έως 32 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό έως 5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο από 23 έως 31 βαθμούς.

Την Κυριακή, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και μικρή πτώση στα δυτικά, ενώ τα μελτέμια θα παραμείνουν ενισχυμένα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά.

Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά.