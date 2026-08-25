Ο καιρός την Τετάρτη 26/08/2026

Η ημέρα ξεκίνησε με υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 38 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, αστάθεια θα αναπτυχθεί από το μεσημέρι και μετά στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, την ώρα που η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τετάρτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς και οι άνεμοι στο Βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Ο υδράργυρος έως 41 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 5 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 26 έως 38 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς.

Την Πέμπτη, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στα

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.Η θερμοκρασία υποχωρεί πρόσκαιρα Παρασκευή και Σάββατο, για να ακολουθήσει νέα άνοδος από την Κυριακή.