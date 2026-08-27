Ο καιρός την Παρασκευή 28/08/2026

Αρκετά ζεστή ήταν και η σημερινή ημέρα, με τον υδράργυρο να φτάνει το πρωί τους 38 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι άνεμοι ενισχύονται στο Αιγαίο ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Παρασκευή, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς και άνεμοι Β/Α μέχρι 6 μποφόρ.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις στα ορεινά κατά τις θερμές ώρες. Ο υδράργυρος έως 41 βαθμούς και οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ τοπικά μέχρι 8 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 38 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

Το Σάββατο μεσημεριανή αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς στην ηπειρωτική χώρα και οι βοριάδες θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες.