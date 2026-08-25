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21:00
ALPHA NEWS
Μεσημεριανό δελτίο 25/8/2026
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Περιγραφή δελτίου
Μοιραία νεανική βόλτα- 17χρονη νεκρή και τέσσερις τραυματίες
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Ο καιρός την Τρίτη 25/08/2026
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Μεσημεριανό δελτίο 24/08/2026
Ο καιρός τη Δευτέρα 24/08/2026
Κεντρικό Δελτίο 23/08/2026
Μεσημεριανό Δελτίο 23/08/2026
Κεντρικό Δελτίο 22/08/2026
Μεσημεριανό Δελτίο 22/08/2026
Κεντρικό Δελτίο 21/08/2026
Ο καιρός το Σάββατο 22/08/026
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