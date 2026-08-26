Ο καιρός την Πέμπτη 27/08/026

Και σήμερα το πρωί επικράτησαν υψηλές θερμοκρασίες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 39 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι άνεμοι ενισχύονται και η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα κυρίως στην ηπειρωτική χώρα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη, στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις και πιθανές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 23 έως 39 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Α μέχρι 5 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Ο υδράργυρος τοπικά έως 41 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ έως 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς και οι άνεμοι Β Β/Δ έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 26 έως 38 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς.

Την Παρασκευή, ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα κυρίως στα δυτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς στην ηπειρωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 8 μποφόρ.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τις επόμενες ημέρες.