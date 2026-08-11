Ο καιρός την Τετάρτη 12/08/2026

Η ημέρα ξεκίνησε με υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 34 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, τα μελτέμια διατηρούνται στο Αιγαίο και η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τετάρτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Στη Θεσσαλία προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Ο υδράργυρος έως 39 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 7 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς.

Την Πέμπτη, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με περιορισμένη αστάθεια στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και τους 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο με ισχυρές ριπές κατά τόπους.

Τις επόμενες ημέρες ενισχύονται τα μελτέμια και η θερμοκρασία παρουσιάζει πτώση.