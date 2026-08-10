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ALPHA NEWS
Κεντρικό Δελτίο 10/08/2026
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Περιγραφή δελτίου
Δεκάδες νεκροί από τον ισχυρό σεισμό 7,4 στην Κολομβία
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