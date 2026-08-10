Ο καιρός την Τρίτη 11/08/2026

Η θερμοκρασία σήμερα το πρωί έφτασε τους 34-35 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, τα μελτέμια θα διατηρηθούν με μικρή εξασθένηση της έντασής τους.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς και άνεμοι τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπεται λίγη συννεφιά.

Στη Στερεά και την Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Ο υδράργυρος έως 39 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 7 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι βοριάδες τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες, με περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων.