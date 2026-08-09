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Ο καιρός τη Δευτέρα 10/8/2026

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Περιγραφή δελτίου

32 με 33 βαθμούς    κατέγραψαν  νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,με ζέστη  και μελτέμια ξεκινά η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα  στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι  αναμένονται και πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία  στους  39  βαθμούς  και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης λίγη συννεφιά  προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές στην Πελοπόννησο και τη Στερεά κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 40 βαθμούς και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Αντίθετα ηλιοφάνεια  προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι  7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 23 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι .Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς.

Tην Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους  37 με 38  βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη  συνέχεια με υποφερτή ζέστη και ενισχυμένο μελτέμι θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

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