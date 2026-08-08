Ο καιρός την Κυριακή 9/8/2026

Πάνω από 30 βαθμούς κατέγραψαν νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού , ενισχύονται τα μελτέμια και επιβαρύνονται οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες περιμένουμε στην Πελοπόννησο και στη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 40 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται απογευματινή αστάθεια με τοπικές μπόρες . Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες, ζέστη και μελτέμια.