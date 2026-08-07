Ο καιρός το Σάββατο 8/8/2026

Ξεπέρασαν τα 35 βαθμούς σήμερα το πρωί η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με περιορισμένη αστάθεια και αρκετή ζέστη θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια και 40 βαθμοί προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά της Στερεάς, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος έως 40 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό . Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα μετά το μεσημέρι να βρέξει πρόσκαιρα. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς.

Tη Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και απογευματινές μπόρες στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει αρκετή ζέστη αλλά και ενισχυμένα μελτέμια.