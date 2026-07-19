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Κεντρικό Δελτίο 19/072026
Περιγραφή δελτίου
Ντοκουμέντο: Ασθενοφόρο συγκρούστηκε με όχημα νοσηλεύτριας
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Ο καιρός το Σάββατο 18/07/2026
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