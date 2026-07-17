Ο καιρός το Σάββατο 18/07/2026

Στους 33 με 34 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ανεβαίνει η θερμοκρασία στα επίπεδα του καύσωνα τις επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα πρόσκαιρες βροχές περιμένουμε το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τη Στερεά κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μόνο λίγη συννεφιά το μεσημέρι. Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς.

Tη Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με καύσωνα. Όχι όμως για πολύ…