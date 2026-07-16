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Ο καιρός την Παρασκευή 17/07/2026

Περιγραφή δελτίου

Στους 32 με 34 βαθμούς έφτασαν  σήμερα νωρίς  το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, πρώτα πέφτει η θερμοκρασία και ενισχύεται η αστάθεια, και  μετά ακολουθούν τα πρώτα 40άρια!

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα  μετά το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά . Η θερμοκρασία  στους 37  βαθμούς  και  βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης συννεφιές  προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα από το μεσημέρι και μετά τοπικές  βροχές και πρόσκαιρες   μπόρες περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Τουναντίον ηλιοφάνεια  προβλέπεται  στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε αίθριο καιρό . Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 23 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι προβλέπονται πρόσκαιρες μπόρες. Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 23 έως 35  βαθμούς.

To Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι περισσότερες περιοχές θα έχουν ήλιο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος  τις επόμενες ημέρες   προβλέπονται αίθριες  καιρικές συνθήκες και περισσότερη ζέστη με τα πρώτα 40άρια.

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