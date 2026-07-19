Ο καιρός την Δευτέρα 20/07/2026

35 βαθμούς κατέγραψε νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στην Αττική και τους 34 στην Κρήτη.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, ο καύσωνας θα επικρατήσει στη χώρα μας και τις επόμενες ημέρες.

Αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια και 41 βαθμοί προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Μετά το μεσημέρι πρόσκαιρες βροχές περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά, κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 41 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 38 βαθμούς.

Στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τη Σητεία και τα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 39 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς.

Tην Τρίτη προβλέπεται απογευματινή αστάθεια στα βόρεια και ορεινά και ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τη συνέχεια αποκλιμακώνεται ο καύσωνας και ακολουθούν βροχές και καταιγίδες.