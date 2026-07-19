LIVE ALPHA NEWS

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μάρτυρας Σε Κίνδυνο

Μάρτυρας Σε Κίνδυνο

00:15
ALPHA NEWS

Ο καιρός την Δευτέρα 20/07/2026

Επόμενο δελτίο

Περιγραφή δελτίου

35  βαθμούς κατέγραψε  νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στην  Αττική  και τους 34 στην Κρήτη.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, ο καύσωνας θα επικρατήσει στη χώρα μας και τις επόμενες ημέρες.

Αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια  και 41 βαθμοί προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Μετά το μεσημέρι πρόσκαιρες βροχές περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά, κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 41 βαθμούς και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 38  βαθμούς.

Στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το  Ηράκλειο, τη Σητεία και τα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 25  έως 39 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς.

Tην Τρίτη προβλέπεται απογευματινή αστάθεια στα  βόρεια και ορεινά και  ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τη  συνέχεια αποκλιμακώνεται ο καύσωνας και ακολουθούν βροχές και καταιγίδες.

Προηγούμενα

Μεσημεριανό Δελτίο 19/072026

Μεσημεριανό Δελτίο 19/072026

Ο καιρός την Κυριακή 19/07/2026

Ο καιρός την Κυριακή 19/07/2026

Κεντρικό Δελτίο 18/07/2026

Κεντρικό Δελτίο 18/07/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 18/072026

Μεσημεριανό Δελτίο 18/072026

Κεντρικό Δελτίο 17/07/2026

Κεντρικό Δελτίο 17/07/2026

Ο καιρός το Σάββατο 18/07/2026

Ο καιρός το Σάββατο 18/07/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 17/07/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 17/07/2026

Ο καιρός την Παρασκευή 17/07/2026

Ο καιρός την Παρασκευή 17/07/2026

Κεντρικό Δελτίο 16/072026

Κεντρικό Δελτίο 16/072026

Μεσημεριανό Δελτίο 16/07/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 16/07/2026

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ