Ο καιρός την Κυριακή 19/07/2026

Πάνω από 32 βαθμούς κατέγραψε νωρίς το πρωί το θερμόμετρο σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία και η χώρα μας μπαίνει σε κλοιό καύσωνα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή, στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται πρόσκαιρες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Μετά το μεσημέρι πρόσκαιρες βροχές περιμένουμε στην ορεινή Πελοπόννησο και Στερεά. Ο υδράργυρος έως 40 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 36 βαθμούς.

Στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τη Σητεία και τα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 38 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπεται απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια περιμένουμε αποκλιμάκωση του καύσωνα από τα μέσα της εβδομάδας μάλιστα, με βροχές και καταιγίδες.