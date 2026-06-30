Ο καιρός την Τετάρτη 1/7/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, η αστάθεια και οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν, ενώ τα μελτέμια εξασθενούν.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές καταιγίδες ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι τοπικές μπόρες περιμένουμε στη Στερεά και λιγότερες στην Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 37 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού προβλέπεται λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να ψιχαλίσει. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς.

Την Πέμπτη αναμένεται μεσημεριανή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά και ηλιοφάνεια στα νησιά

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά

Παράλληλα οι δυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στα νότια πελάγη.

Για τις επόμενες ημέρες, προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας ,λίγη αστάθεια και ενισχυμένα μελτέμια.