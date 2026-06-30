LIVE ALPHA NEWS

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μπαμπά, Σ΄αγαπώ!

Μπαμπά, Σ΄αγαπώ!

21:00
ALPHA NEWS

Ο καιρός την Τετάρτη 1/7/2026

Επόμενο δελτίο

Περιγραφή δελτίου

Υψηλές  θερμοκρασίες  σημειώθηκαν σήμερα το πρωί  σε αρκετές  περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, η αστάθεια και οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν, ενώ τα μελτέμια εξασθενούν.

Πιο αναλυτικά για αύριο  Τετάρτη  στη βόρεια  Ελλάδα μετά το μεσημέρι   αναμένονται τοπικές καταιγίδες ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία  στους 39 βαθμούς  και άνεμοι  μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης λίγη συννεφιά   προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι  τοπικές μπόρες  περιμένουμε στη Στερεά  και λιγότερες στην Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 37  βαθμούς και  βόρειοι  άνεμοι  μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα  αίθριος καιρός αναμένεται  στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ  άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32  βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο  Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού προβλέπεται λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21  έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική  αναμένεται αίθριος καιρός.  Βόρειοι  οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 24 έως 37 βαθμούς.

Στη  Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να ψιχαλίσει. Σχεδόν άπνοια  στο   Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 22 έως 37  βαθμούς.

Την Πέμπτη  αναμένεται μεσημεριανή αστάθεια  στα  ηπειρωτικά,  κυρίως στα ορεινά και ηλιοφάνεια στα νησιά

Η θερμοκρασία  θα φτάσει στους 37 με 38  βαθμούς στα ηπειρωτικά

Παράλληλα οι δυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στα νότια πελάγη.

Για τις επόμενες ημέρες, προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας ,λίγη αστάθεια  και ενισχυμένα μελτέμια.

Προηγούμενα

Μεσημεριανό Δελτίο 30/06/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 30/06/2026

Κεντρικό δελτίο 29/6/2026

Κεντρικό δελτίο 29/6/2026

Ο καιρός την Τρίτη 30/6/2026

Ο καιρός την Τρίτη 30/6/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 29/06/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 29/06/2026

Κεντρικό δελτίο 28/6/2026

Κεντρικό δελτίο 28/6/2026

Ο καιρός τη Δευτέρα 29/6/2026

Ο καιρός τη Δευτέρα 29/6/2026

Μεσημεριανό δελτίο 28/6/2026

Μεσημεριανό δελτίο 28/6/2026

Κεντρικό δελτίο 27/6/2026

Κεντρικό δελτίο 27/6/2026

Ο καιρός την Κυριακή 28/6/2026

Ο καιρός την Κυριακή 28/6/2026

Μεσημεριανό δελτίο 27/6/2026

Μεσημεριανό δελτίο 27/6/2026

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ