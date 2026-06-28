Ο καιρός τη Δευτέρα 29/6/2026

Η θερμοκρασία διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα τις πρωινές ώρες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, αναμένονται γενικά αίθριες καιρικές συνθήκες με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας αναμένεται ηλιοφάνεια.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4-6 και τοπικά μέχρι 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς και οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης περιμένουμε γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αραιή συννεφιά κυρίως το μεσημέρι. Ασθενείς οι άνεμοι στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς στη βόρεια Ελλάδα και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες, θα επικρατήσουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες με την αστάθεια να επηρεάζει κυρίως τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.