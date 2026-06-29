Ο καιρός την Τρίτη 30/6/2026

Η θερμοκρασία κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα σήμερα το πρωί, φτάνοντας τοπικά τους 34 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, συνεχίζεται το καλοκαιρινό σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες και τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 39 βαθμούς και άνεμοι τοπικά μέχρι 7 μποφόρ.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Τοπικές μπόρες μετά το μεσημέρι αναμένονται στα δυτικά ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος έως 37 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ 4-6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι Δ, Β/Δ μέχρι 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο ουρανό. Β/Α οι άνεμοι τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο η μεσημεριανή αστάθεια θα διατηρηθεί κυρίως στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι Β/Δ δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, με τη μεσημεριανή αστάθεια να επιμένει στα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.