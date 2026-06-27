Ο καιρός την Κυριακή 28/6/2026

Οι πρωινές θερμοκρασίες έφτασαν τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι ενισχυμένοι βοριάδες επιμένουν στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται στα ίδια επίπεδα, χωρίς αξιόλογες μεταβολές.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς και οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί μέχρι 8 μποφόρ.

Στον Θεσσαλικό κάμπο προβλέπεται ηλιοφάνεια.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται αίθριες καιρικές συνθήκες. Ο υδράργυρος έως 37 βαθμούς ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 5-7 και τοπικά έως 8 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

Στο Χανιά και στο Ρέθυμνο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βοριάδες έως 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο από 24 έως 33 βαθμούς.

Γενικά καλός θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τους 35 βαθμούς στη νησιωτική χώρα.

Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 4-6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες, με ήπια άνοδο της θερμοκρασίας και βαθμιαία εξασθένηση των βοριάδων.