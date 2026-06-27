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ALPHA NEWS
Κεντρικό δελτίο 27/6/2026
Περιγραφή δελτίου
Πύρινα μέτωπα- Θυελλώδεις άνεμοι- “112” για το χωριό Πέτρα
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Ο καιρός την Κυριακή 28/6/2026
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Ο καιρός το Σάββατο 27/06/2026
Κεντρικό Δελτίο 26/06/2026
Μεσημεριανό Δελτίο 26/06/2026
Κεντρικό δελτίο 25/6/2026
Ο καιρός την Παρασκευή 26/6/2026
Μεσημεριανό Δελτίο 25/06/2026
Κεντρικό Δελτίο 24/06/2026
Ο καιρός την Πέμπτη 25/06/2026
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