Ο καιρός το Σάββατο 27/06/2026

Στους 30 με 31 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού αναμένεται ζέστη στα δυτικά και βόρεια και ισχυρά μελτέμια στα ανατολικά.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο μετά το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες βροχές. Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα συννεφιές περιμένουμε το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 37 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τη Σητεία, τον Άγιο Νικόλα και τα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα να βρέξει το μεσημέρι είναι μικρή Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς.

Tη Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος η νέα εβδομάδα θα είναι άκρως καλοκαιρινή και θα ανέβει και η θερμοκρασία.