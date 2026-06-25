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Ο καιρός την Παρασκευή 26/6/2026

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Περιγραφή δελτίου

Στους 30 με 32 βαθμούς έφτασαν  σήμερα νωρίς  το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,διατηρείται  η αστάθεια, ανεβαίνει η θερμοκρασία και ενισχύονται τα μελτέμια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα  μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Η θερμοκρασία  στους 36  βαθμούς  και Βόρειοι  άνεμοι μέχρι 5  μποφόρ.

Επίσης μεσημεριανές βροχές προβλέπονται και  στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα από το μεσημέρι και μετά  βροχές και πρόσκαιρες   μπόρες περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς και Βόρειοι  άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Τουναντίον ηλιοφάνεια  προβλέπεται  στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 21 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι θα βρέξει λίγο. Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως 34  βαθμούς.

To Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι περισσότερες περιοχές θα έχουν ήλιο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος  τις επόμενες ημέρες   προβλέπονται αίθριες  καιρικές συνθήκες και ζέστη προς το παρόν υποφερτή.

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