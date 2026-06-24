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Ο καιρός την Πέμπτη 25/06/2026

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Περιγραφή δελτίου

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί αρκετές σε περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού συνεχίζεται ο άστατος καιρός τις απογευματινές ώρες, και πέφτει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές το μεσημέρι προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 33 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, τα Χανιά, το Ηράκλειο και τα νότια του νησιού προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και μετά και θα βρέξει λίγο. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα συνεχιστεί στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και ενισχυμένα μελτέμια.

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