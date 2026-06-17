Ο καιρός την Πέμπτη 18/06/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί αρκετές σε περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού συνεχίζεται ο άστατος καιρός τις απογευματινές ώρες, και πέφτει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης συννεφιές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στη Στερεά, και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 33 βαθμούς και Βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική μετά το μεσημέρι προβλέπονται λίγες βροχές και πρόσκαιρες μπόρες. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να ψιχαλίσει. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα εξασθενήσει αρκετά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Τέλος για τη συνέχεια αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και ενισχυμένα μελτέμια.