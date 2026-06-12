Ο καιρός το Σάββατο 13/06/2026

Στους 32 με 33 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,περιορίζονται σταδιακά οι βροχές πέφτει η θερμοκρασία και ζωηρεύουν τα μελτέμια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μέχρι το μεσημέρι λίγες βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε στην Πελοπόννησο, τη Στερεά την Εύβοια τις Σποράδες και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 32 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Ομοίως λίγες βροχές και σταδιακή βελτίωση προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία , στον Άγιο Νικόλα και στα νότια μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές το μεσημέρι. Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη εκτός από τη Χαλκιδική δεν προβλέπονται βροχές. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς.

Tη Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος η νέα εβδομάδα θα είναι καλοκαιρινή και θα ανέβει και η θερμοκρασία.