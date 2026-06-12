LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου

Το Σόι σου

21:00
ALPHA NEWS

Ο καιρός το Σάββατο 13/06/2026

Επόμενο δελτίο

Περιγραφή δελτίου

Στους 32 με 33 βαθμούς έφτασαν  σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,περιορίζονται σταδιακά οι βροχές πέφτει η θερμοκρασία και ζωηρεύουν τα μελτέμια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο  στη βόρεια Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι  αναμένονται πρόσκαιρες βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία  στους 30  βαθμούς  και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Επίσης λίγες νεφώσεις  προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μέχρι το μεσημέρι  λίγες βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε στην Πελοπόννησο, τη Στερεά την Εύβοια τις Σποράδες και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 32  βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7   μποφόρ.

Ομοίως λίγες βροχές και σταδιακή βελτίωση προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία , στον Άγιο Νικόλα  και στα νότια μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές  . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30  βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε λίγες βροχές το μεσημέρι. Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 16 έως 27  βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη εκτός από τη Χαλκιδική δεν προβλέπονται βροχές. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 16 έως 28  βαθμούς.

Tη Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους  31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Β/Δ  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 6  μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος η νέα εβδομάδα θα είναι καλοκαιρινή και θα ανέβει και η θερμοκρασία.

Προηγούμενα

Μεσημεριανό Δελτίο 12/06/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 12/06/2026

Κεντρικό Δελτίο 11/06/2026

Κεντρικό Δελτίο 11/06/2026

Ο καιρός την Παρασκευή 12/06/2026

Ο καιρός την Παρασκευή 12/06/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 11/06/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 11/06/2026

Κεντρικό Δελτίο 10/06/2026

Κεντρικό Δελτίο 10/06/2026

Ο καιρός την Πέμπτη 11/06/2026

Ο καιρός την Πέμπτη 11/06/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 10/06/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 10/06/2026

Ο καιρός την Τετάρτη 10/06/2026

Ο καιρός την Τετάρτη 10/06/2026

Κεντρικό Δελτίο 09/06/2026

Κεντρικό Δελτίο 09/06/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 09/06/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 09/06/2026

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ