Ο καιρός την Τρίτη 16/06/2026

Με υψηλές θερμοκρασίες ξεκίνησε η μέρα στις περισσότερες περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, γενικά αίθριες συνθήκες θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ η ζέστη θα διατηρηθεί.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι και βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς και οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Παράλληλα, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στην Εύβοια περιμένουμε αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 βαθμούς και οι άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες αναμένονται λίγες νεφώσεις, ενώ στα Δωδεκάνησα ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο δυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε σχεδόν αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς.

Την Τετάρτη η μεσημεριανή αστάθεια θα προκαλέσει νεφώσεις, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά.