Ο καιρός τη Δευτέρα 15/06/2026

Η θερμοκρασία διατηρήθηκε σε υψηλές τιμές τις πρωινές ώρες με τον υδράργυρο να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, αναμένονται γενικά αίθριες καιρικές συνθήκες με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας περιμένουμε γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με αραιές νεφώσεις μετά το μεσημέρι.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς και οι άνεμοι Δ Β/Δ μέχρι 5 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ έως 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ομοίως στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αραιή συννεφιά κυρίως το μεσημέρι. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μετά το απόγευμα θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς.

Την Τρίτη, καλές καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Τις επόμενες ημέρες, η μεσημεριανή αστάθεια θα επηρεάσει κυρίως τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.