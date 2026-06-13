Ο καιρός την Κυριακή 14/06/2026

27 με 28 βαθμούς έδειξαν τα θερμόμετρα τις πρωινές ώρες σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο και η αστάθεια περιορίζεται.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Στον Θεσσαλικό κάμπο προβλέπεται ηλιοφάνεια.

Παράλληλα, στη Στερεά Ελλάδα αραιή συννεφιά και στην Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο υδράργυρος έως 32 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι Β/Δ άνεμοι 4-6 και τοπικά έως 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στο Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, ενώ στα νότια της Κρήτης γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς.

Με καλές καιρικές συνθήκες και χωρίς αξιόλογα φαινόμενα θα κυλήσει η Δευτέρα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα στα νοτιοανατολικά έως 6 μποφόρ.

Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα διατηρηθεί σε παρόμοια επίπεδα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.