UEFA Nations League: Με Καρέτσα, Τζόλη και Κωστούλα η Εθνική

Έχοντας στην διάθεση του επιθετικούς που έχουν πολύ καλά δείγματα γραφής στα Πρωταθλήματα που παίζουν ο ο έμπειρος τεχνικός Γιοβάνοβιτς έριξε για πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα τον Μπάμπη Κωστούλα μετά από τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την Μπράιτον.

Βασικός για τη γαλανόλευκη και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού διαπιστώθηκε ότι μπορεί να ΄΄τρέξει΄΄ τουλάχιστον 60 λεπτά και έτσι επιστρέφει στο αρχικό σχήμα. Φανέλα Βασικού φόρεσε και ο έτερος ΄΄Αγγλος΄΄ Χρήστος Τζόλης που με την αποδοσή του έχει κερδίσει τους φίλους της Άρσεναλ.