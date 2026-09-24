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UEFA NATIONS LEAGUE 2026-27 | Σερβία - Έλλαδα

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UEFA Nations League 2026-27

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UEFA Nations League: Με Καρέτσα, Τζόλη και Κωστούλα η Εθνική

UEFA NATIONS LEAGUE
24/09/2026 21:38

Έχοντας στην διάθεση του επιθετικούς που έχουν πολύ καλά δείγματα γραφής στα Πρωταθλήματα που παίζουν ο ο έμπειρος τεχνικός Γιοβάνοβιτς  έριξε για πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα τον Μπάμπη Κωστούλα  μετά από τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την Μπράιτον.

Βασικός για τη γαλανόλευκη και  ο Κωνσταντίνος Καρέτσας,  αφού διαπιστώθηκε ότι μπορεί να ΄΄τρέξει΄΄ τουλάχιστον 60 λεπτά και  έτσι  επιστρέφει στο  αρχικό σχήμα. Φανέλα Βασικού  φόρεσε και ο έτερος  ΄΄Αγγλος΄΄  Χρήστος Τζόλης που με την αποδοσή του έχει κερδίσει τους φίλους της Άρσεναλ.

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