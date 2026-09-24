UEFA Nations League: Με Καρέτσα, Τζόλη και Κωστούλα η Εθνική
Έχοντας στην διάθεση του επιθετικούς που έχουν πολύ καλά δείγματα γραφής στα Πρωταθλήματα που παίζουν ο ο έμπειρος τεχνικός Γιοβάνοβιτς έριξε για πρώτη φορά στη βασική ενδεκάδα τον Μπάμπη Κωστούλα μετά από τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με την Μπράιτον.
Βασικός για τη γαλανόλευκη και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αφού διαπιστώθηκε ότι μπορεί να ΄΄τρέξει΄΄ τουλάχιστον 60 λεπτά και έτσι επιστρέφει στο αρχικό σχήμα. Φανέλα Βασικού φόρεσε και ο έτερος ΄΄Αγγλος΄΄ Χρήστος Τζόλης που με την αποδοσή του έχει κερδίσει τους φίλους της Άρσεναλ.
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