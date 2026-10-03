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UEFA Nations League | Ισπανία - Τσεχία

UEFA Nations League | Ισπανία - Τσεχία

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Nations League: Τα Κροατία – Αγγλία και Ισπανία – Τσεχία συγκεντρώνουν τα βλέμματα

UEFA NATIONS LEAGUE
03/10/2026 15:43
Nations League: Τα Κροατία – Αγγλία και Ισπανία – Τσεχία συγκεντρώνουν τα βλέμματα
AP Photo/Matthias Schrader

Το Nations League συνεχίζεται  με την 3η αγωνιστική στο Group 3 της πρώτης κατηγορίας της διοργάνωσης.

Στις 19:00, η  σπουδαία ποδοσφαιρική αναμέτρηση του Nations League  ανάμεσα στην Κροατία  και την Αγγλία.

Οι δύο ομάδες συναντώνται ξανά λίγους μήνες μετά τη μεταξύ τους μονομαχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εκεί όπου τα ΄΄λιοντάρια΄΄  επικράτησαν με 4-2 και έστειλαν στο σπίτι τους την ομάδα του Μόντριτς.

H Ισπανία στις 21.45  κυνηγάει να κάνει το τρία στα τρία και να συνεχίσει το απίστευτο αήττητο σερί της, ενώ η Τσεχία ψάχνει την πρώτη της νίκη στο φετινό Nations League.
Οι δύο αγώνες μεταδίδονται από την τηλεόραση του Alphatv.

Μη χάσετε στις 19:00, τη σπουδαία ποδοσφαιρική αναμέτρηση του Nations League Κροατία – Αγγλία.

Στις 21:45 τη σπουδαία ποδοσφαιρική αναμέτρηση του Nations League, Ισπανία – Τσεχία.

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