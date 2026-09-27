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UEFA NATIONS LEAGUE: Απόψε η αναμέτρηση της Εθνικής με την Γερμανία

UEFA NATIONS LEAGUE
27/09/2026 17:32
UEFA NATIONS LEAGUE: Απόψε η αναμέτρηση της Εθνικής με την Γερμανία
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Ελλάδα – Γερμανία, απόψε στις 21:45 στον Alpha!

Στο Άουσμπεργκ βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, ενόψει του αγώνα με την Γερμανία για την 2η αγωνιστική του Nations League. Η “γαλανόλευκη” έρχεται με φόρα, μετά την επικράτηση επί της Σερβίας, με 2-1 στο Μαρακανά.

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Φίλαθλοι της ομάδας έχουν κάνει το Άουσμπεργκ να θυμίζει αγώνα στην έδρα και είναι έτοιμοι να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής απόψε στο γήπεδο.

Η αποψινή αναμέτρηση αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό τεστ για την Εθνική. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στον Σπύρο Νάσιο και τον Alpha και έκανε λόγο για παίχτες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, αναφερόμενος στη αντίπαλο Γερμανία.

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