UEFA NATIONS LEAGUE: Απόψε η αναμέτρηση της Εθνικής με την Γερμανία

Ελλάδα – Γερμανία, απόψε στις 21:45 στον Alpha!

Στο Άουσμπεργκ βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, ενόψει του αγώνα με την Γερμανία για την 2η αγωνιστική του Nations League. Η “γαλανόλευκη” έρχεται με φόρα, μετά την επικράτηση επί της Σερβίας, με 2-1 στο Μαρακανά.

Φίλαθλοι της ομάδας έχουν κάνει το Άουσμπεργκ να θυμίζει αγώνα στην έδρα και είναι έτοιμοι να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής απόψε στο γήπεδο.

Η αποψινή αναμέτρηση αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό τεστ για την Εθνική. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στον Σπύρο Νάσιο και τον Alpha και έκανε λόγο για παίχτες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου, αναφερόμενος στη αντίπαλο Γερμανία.