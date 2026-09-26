Γιοβάνοβιτς: Η Γερμανία έχει παίχτες υψηλού επιπέδου. Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη

Η Εθνική Ελλάδας μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Γερμανία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στην ποιότητα των Γερμανών και στη δυσκολία που προσθέτει η παρουσία του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο των ΄΄πάντσερ΄΄ ενώ ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να προχωρήσει σε μεγάλο ροτέισον.

Ο Γιοβάνοβιτς μιλώντας αποκλειστικά στον Σπύρο Νάσιο πριν ξεκινήσει η προπόνηση τόνισε την ανάγκη η Ελλάδα να περιορίσει τα λάθη που έκανε στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία, καθώς απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου οι αδυναμίες μπορούν να κοστίσουν περισσότερο.

«Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Κάποιες φορές ο αντίπαλος τα εκμεταλλεύεται, κάποιες όχι. Όταν είναι υψηλού επιπέδου, έχει περισσότερες πιθανότητες να τα εκμεταλλευτεί. Το παιχνίδι μας στη Σερβία είχε πολλά θετικά, αλλά πρέπει να διορθώσουμε πράγματα.