Με γαλανόλευκο παλμό η Εθνική στην μάχη με τους Γερμανούς

Κάτι σαν εντός έδρας θα μοιάζει το σημερινό παιχνίδι της Εθνικής μας στην Γερμανία. Οι ΄΄φάροι΄΄ και όχι μόνο έχουν κατακλύσει τους δρόμους και τα καταστήματα του Αουγκσμπουργκ χρωματίζοντας ΄΄γαλανόλευκα ΄΄ την Γερμανική πόλη .

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΙΝΤΙΜΕ

6.000 Έλληνες θα στηρίξουν την Εθνική . Ήδη απο χθές το βράδυ την ώρα που οι διεθνείς έκαναν την προπονησή τους στο ελληνικό μπαρ Φίλιον έβλεπες μόνο φανέλες και κασκόλ της Εθνικής και χαμογελαστά πρόσωπα.

Κι όταν ο Τάσος πήρε την τρομπέτα το μαγαζί μετατράπηκε σε κανονική θύρα με τα συνθήματα να δονούν την ατμόσφαιρα και τους περαστικούς Γερμανούς να κοιτούν με απορία.

«Σήμερα γιορτάζουμε την αυριανή μας νίκη γιατί ήρθε η ώρα να νικήσουμε για πρώτη φορά τη Γερμανία…» έλεγαν όλοι με νόημα και συνέχιζαν τα συνθήματα.