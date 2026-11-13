Βίντεο: Οι 7 πληγές της Εθνικής

Δυστυχώς έσπασε το αήττητο σερί της Εθνικής με το πιο άσχημο τρόπο. Οι Ολλανδοί στην Κρόιφ Αρένα ήξεραν τι έκαναν και σκόραραν 7 φορές!

Διαφορετική η εικόνα της Εθνικής Ελλάδος από τους προηγούμενους αγώνες στην διοργάνωση του Nations League. Ο εφιάλτης ξεκίνησε μόλις στο 5ο λεπτό με γκολ του Σάμερβιλ. Η Εθνική ζαλίστηκε με την Ολλανδία να σκοράρει ξανά στο 13ο και στο 19ο λεπτό μεγαλώνοντας την διαφορά. Ο Φώτης Ιωαννίδης οδηγεί την αντίδραση σε μία καλή ευκαιρία στην περιοχή με γκολ στο 23ο λεπτό το οποίο ακυρώθηκε.

Σαν αστραπή η Ολλανδία στο 33ο λεπτό σκοράρει πάλι με τον Ντούβρις. Στο 60ο λεπτό σαν ψέμα το 6ο γκολ των Ολλανδών στα δίχτυα του Τζολάκη. Ο Μάλεν έβαλε την σφραγίδα στο μαρτύριο κάνοντας το 7-0 στο 61ο λεπτό.