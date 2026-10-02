Όλα δείχνουν θλάση για τον Τζόλη – Γυρίζει Αγγλία

Ο Τζόλης “πήγε στην πηγή και δεν ήπιε νερό” στο 13ο λεπτό και η ατυχία συνεχίστηκε.

Ο παίκτης τραυματίστηκε, βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο και στη θέση του μπήκε ο Μασούρας.

Ωστόσο υπήρξε αναστάτωση στον πάγκο γιατί ο Χρήστος Τζόλης επέμενε να ξαναμπεί. Ευτυχώς δεν εισακούστηκε. Εξετάστηκε από γιατρούς και διαπιστώθηκε πως ο τραυματισμός του όχι μόνο δεν είναι μικρός αλλά θα τον αφήσει εκτός από το παιχνίδι με την Γερμανία. Ο μεσοεπιθετικός θεωρείται δεδομένο ότι θα επιστρέψει στην Αγγλία.

Η πρώτη εκτίμηση των γιατρών ήταν θλάση με τις εξετάσεις σήμερα να διευκρινίσουν το μέγεθος του προβλήματος.