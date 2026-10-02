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Ο Πέλκας στην Εθνική Ελλάδος

UEFA NATIONS LEAGUE
02/10/2026 17:18
Ο Πέλκας στην Εθνική Ελλάδος
INTIME

Ο Δημήτρης Πέλκας είναι η νέα κλήση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ενόψει του παιχνιδιού με την Γερμανία την Κυριακή στις 21:45 στην Τούμπα.

Ο ποδοσφαιριστής έρχεται να συμπληρώσει το κενό του Χρήστου Τζόλη, μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την Ολλανδία χτες.

Οι τελευταίες πληροφορίες για την υγεία του Τζόλη κάνουν λόγο για θλάση και  τρεις εβδομάδες εκτός γηπέδων, ενώ η επιστροφή του στην Αγγλία είναι δεδομένη.

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