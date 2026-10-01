LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

UEFA Nations League 2026-27

Όλα τα νέα της Εθνικής Ελλάδας για το UEFA Nations League

Γιώργος Μασούρας: Μας έδωσε φτερά το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο

UEFA NATIONS LEAGUE
02/10/2026 00:22

Ο σκόρερ Γιώργος Μασούρας, μίλησε στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μετά την ισοφάριση της Ολλανδίας.

Ο παίκτης είπε ότι τα δύο πρώτα γκολ τους έδωσαν θάρρος. Όπως είπε οι Ολλανδοί αντέδρασαν και τους έκοψαν την δυνατότητα να κάνουν επιθέσεις, ενώ τους μπέρδεψε τακτικά.

“Μας άγχωσαν οι φάσεις τους στην εστία μας και η αλλαγή της τακτικής τους.” είπε ο Γιώργος Μασούρας στην κάμερα του Alpha.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης