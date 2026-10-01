Γιώργος Μασούρας: Μας έδωσε φτερά το 2-0 στο πρώτο ημίχρονο

Ο σκόρερ Γιώργος Μασούρας, μίλησε στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μετά την ισοφάριση της Ολλανδίας.

Ο παίκτης είπε ότι τα δύο πρώτα γκολ τους έδωσαν θάρρος. Όπως είπε οι Ολλανδοί αντέδρασαν και τους έκοψαν την δυνατότητα να κάνουν επιθέσεις, ενώ τους μπέρδεψε τακτικά.

“Μας άγχωσαν οι φάσεις τους στην εστία μας και η αλλαγή της τακτικής τους.” είπε ο Γιώργος Μασούρας στην κάμερα του Alpha.