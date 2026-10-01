Τσιμίκας: Νιώθουμε λίγη απογοήτευση – Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά

Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο Κώστας Τσιμίκας μετά το τέλος τολυ αγώνα με την Ολλανδία. Ο ποδοσφαιριστής είπε ότι είναι λίγο απογοητευμένος αλλά τα θετικά είναι περισσότερα από τον σημερινό αγώνα.

“Πρέπει να ξεκουραστούμε και να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά” είπε ο Κώστας Τσιμίκας.

“Όλα αυτά τα χρόνια δείξαμε ότι χτίζουμε κάτι πολύ καλό. Όλοι είπανε ότι δεν πήγαμε στο World Cup, αλλά για μένα είναι το χτίσιμο που κάνουμε το πιο σημαντικό.” τόνισε στην κάμερα του Alpha o παίκτης.